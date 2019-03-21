В Гомеле «заминировали» здание управления по труду, занятости и соцзащите горисполкома

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Следственный комитет возбудил дело по факту заведомо ложного сообщения о минировании здания управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.

По сообщению областного УСК, на месте происшествия работали экстренные службы и следственно-оперативная группа. Из здания проводилась эвакуация работников и посетителей. Саперно-пиротехническая группа в/ч 5525 провела обследование помещений. Взрывное устройство не обнаружено.

Причастное к преступлению лицо пока не установили.

СК возбудил аналогичное уголовное дело 20 марта — по факту ложного сообщения о минировании здания Октябрьского райисполкома. В связи с этим был задержан блогер из городского поселка Октябрьский Андрей Паук, создатель популярного в соцсетях сообщества «Рудабельская паказуха». Вечером его освободили.
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Тэги: ложное минирование горисполком Город: Гомель

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