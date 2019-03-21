Около 40 тысяч человек подписались против переименования Астаны

Группа активистов создала петицию с требованием не переименовывать Астану в Нурсултан.

Авторы петиции обратили внимание, что в государстве имеется множество секторов, где есть дефицит финансирования (образование, медицина, социальная помощь и др.), ведь переименование влечет огромные вложения бюджетных средств. Также они считают, что Астана уже стала узнаваемым на международном уровне брендом.

«Переименовывание столицы — это важный вопрос, требующий обсуждения со всем народом Казахстана. Решение должно быть принято путем честного и открытого голосования. Мы требуем Касым-Жомарт Токаева, парламент и членов партии "Нур Отан" не переименовывать столицу без легитимного обсуждения данного вопроса с народом», — указано на сайте Go Petition.

К 14 часам по Минску петицию подписали 36 тысяч человек.

Как сообщали Naviny.by, 21 марта в Астане задержали более десятка противников переименования, которые собрались возле здания акимата.