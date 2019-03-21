Власти Бреста запретили проведение пикета в День Воли

Двухчасовая акция намечалась на 25 марта на пешеходной улице Советской.

Как сообщил один из заявителей пикетирования, руководитель Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Масловский, горисполком мотивировал отказ в проведении пикета тем, что он намечался в не установленных для этого местах.

В соответствии с решением горисполкома массовые мероприятия по заявлению граждан можно проводить только в двух местах: на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов и на стадионе «Локомотив».

Политик напомнил, что в 2017 и 2018 годах власти разрешали демсилам региона проведение в центре Бреста акций в День Воли. В частности, в прошлом году 25 марта на площади Свободы состоялись митинг и концерт, посвященные годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. В этой акции приняло участие более 500 человек.

Отметить День Воли можно будет 23 марта в Коложском парке в Гродно и/или 24 марта в минском Киевском сквере.