Минский мошенник обманом завладел более 40 тысячами долларов

Дзержинским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Минска, обвиняемого в мошенничестве, совершенном повторно в особо крупном размере.

По сообщению УСК по Минской области, жительница Фаниполя указала, что мужчина обещал ей помочь в покупке автомобиля из-за пределов страны. В 2017 году она передала ему 5,5 тысячи долларов, но авто так и не получила.

Следователь установил и другие факты мошеннических действий. Так, фигурант обещал помощь с покупкой автомобилей еще двум знакомым. В частности, он не выполнил обязательства перед жителем Минска, получив от того 17,5 тысячи долларов под предлогом совместной деятельности, связанной с оказанием услуг по мойке автомобилей. Злоупотребляя доверием второго знакомого, убедил заняться реализацией бытовой химии и завладел его денежными средствами на сумму 20 тысяч долларов.

На имущество подозреваемого наложили арест. Самого фигуранта заключили под стражу. Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.