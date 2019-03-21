В Кремле ответили на «планы» создания нового государства путем объединения России и Беларуси

В Кремле считают несерьезной информацию о разработке сценария по объединению России и Беларуси в одно государство. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото pixabay.com

Ранее авторитетное агентство Bloomberg сообщило, что российская администрация работает над сценарием «создания нового государства путем объединения с Беларусью», что позволит Владимиру Путину остаться у власти.

Песков назвал подобные сообщения «вольными упражнениями».

По его словам, в Кремле ознакомились с материалом агентства, но эти суждения не имеют никакого отношения к тому, что в настоящее время стоит на повестке дня российской власти.

В частности, подчеркнул пресс-секретарь, в данный момент обсуждается реализация «майских» указов главы государства.

Ранее Naviny.by писали, что, как отмечал Песков, активизация интеграционных процессов не является путем к созданию единого государства.