ООН: Беларусь на 81-м месте среди 156 стран в рейтинге счастья

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Беларусь находится во второй (нижней) части списка из 156 государств по рейтингу счастья. Об этом свидетельствует специальный доклад, подготовленный подразделением ООН по поиску решений стабильного развития.

У нашей страны, которую власти называют «государством для народа», всего 81-я позиция. Наши соседи находятся на следующих позициях:

40. Польша;

42. Литва;

53. Латвия;

68. Россия.

133. Украина.

Топ-5 самых счастливых составили:

1. Финляндия;

2. Дания;

3. Норвегия;

4. Исландия;

5. Голландия.

В пятерку самых несчастных вошли:

156. Южный Судан

155. ЦАР;

154. Афганистан;

153. Танзания;

152. Руанда.
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Тэги: рейтинг счастья ООН

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