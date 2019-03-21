ООН: Беларусь на 81-м месте среди 156 стран в рейтинге счастья
Беларусь находится во второй (нижней) части списка из 156 государств по рейтингу счастья. Об этом свидетельствует специальный
У нашей страны, которую власти называют «государством для народа», всего 81-я позиция. Наши соседи находятся на следующих позициях:
40. Польша;
42. Литва;
53. Латвия;
68. Россия.
133. Украина.
Топ-5 самых счастливых составили:
1. Финляндия;
2. Дания;
3. Норвегия;
4. Исландия;
5. Голландия.
В пятерку самых несчастных вошли:
156. Южный Судан
155. ЦАР;
154. Афганистан;
153. Танзания;
152. Руанда.