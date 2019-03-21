В Москве похоронили Юлию Началову

Тело популярной российской певицы и телеведущей Юлии Началовой, которая 16 марта ушла из жизни в возрасте 38 лет, предано земле на Троекуровском кладбище российской столицы.

Среди тех, кто пришел проститься и проводить в последний путь певицу, были Аскольд и Эдгард Запашные, Тимур Родригез, Александр Песков, Филипп Киркоров, Сергей Крылов, Катя Лель, Александр Михайлов, Бари Алибасов, Андрей Разин и другие.

Ранее сообщалось, что, по словам ее отца Виктора Началова, после сильного абсцесса (скопление гноя в органах или тканях в результате воспалительного процесса) у Юлии не выдержало сердце. В прессе сообщалось, что жизнь певицы забрала острая сердечная недостаточность.