Под Лиозно попутчики бросили раненого в ДТП водителя — его спас инспектор ГАИ
В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося недалеко от Лиозно, серьезно пострадал водитель «Жигулей». Два попутчика бросили раненого и попытались скрыться с места аварии.
Сигнал о ДТП в дежурную часть поступил от водителя снегоуборочной машины.
Прибывший на место ДТП старший инспектор ДПС Дмитрий Лазуко увидел перевернувшийся автомобиль, в салоне которого никого не было.
«Милиционер еще раз внимательно осмотрел покореженный автомобиль и отправился искать его владельца. Инспектор исколесил не один километр местных дорог прежде, чем заметил лежащую на дороге фигуру», — сообщили в УГАИ Витебской области.
Мужчина не мог самостоятельно передвигаться. На его голове была серьезная рана, из которой шла кровь.
Лазуко посадил пострадавшего в служебный автомобиль и отвез в больницу. Медики смогли спасти жизнь водителю «Жигулей».
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