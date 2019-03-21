Под Лиозно попутчики бросили раненого в ДТП водителя — его спас инспектор ГАИ

В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося недалеко от Лиозно, серьезно пострадал водитель «Жигулей». Два попутчика бросили раненого и попытались скрыться с места аварии.

Фото УГАИ Витебской области

Сигнал о ДТП в дежурную часть поступил от водителя снегоуборочной машины.

Прибывший на место ДТП старший инспектор ДПС Дмитрий Лазуко увидел перевернувшийся автомобиль, в салоне которого никого не было.

«Милиционер еще раз внимательно осмотрел покореженный автомобиль и отправился искать его владельца. Инспектор исколесил не один километр местных дорог прежде, чем заметил лежащую на дороге фигуру», — сообщили в УГАИ Витебской области.

Мужчина не мог самостоятельно передвигаться. На его голове была серьезная рана, из которой шла кровь.

Лазуко посадил пострадавшего в служебный автомобиль и отвез в больницу. Медики смогли спасти жизнь водителю «Жигулей».

Не так давно сообщалось, что в белорусской армии во время планового занятия по огневой подготовке солдат-срочник уронил гранату РГД‑5. Руководитель занятия старший лейтенант Дмитрий Филиппович сумел «буквально выбросить своего подчиненного за пределы окопа и закрыл его своим телом».