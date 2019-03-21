Белорусы возмещают 80,5% затрат на оказание ЖКУ

Население возмещает 80,5% затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг, сообщил 21 марта на пресс-конференции в Минске заместитель начальника управления топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и жилищно-коммунального хозяйства Министерства антимонопольного регулирования и торговли Дмитрий Бурдюгов, отвечая на вопрос БелаПАН.

«С учетом увеличения тарифов с 1 января согласно указу президента № 492 в среднем по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг доля возмещения затрат составляет 80,5%. По электроэнергии у нас полное возмещение, 100%», — сказал Бурдюгов.

По его словам, на 100% возмещается поставка газа для бытовых нужд, меньше — на отопление. В целом на газ ожидается возмещение на уровне 47%.

«Более точно станет известно в конце года, поскольку еще будет перерасчет. Теплоэнергию мы пока значительно не возмещаем — порядка 20%. Тариф с 1 июня у нас будет 18,48 рубля за 1 Гкал, а полное возмещение составляет 88,99 рубля», — отметил представитель МАРТ.

Накануне дачного сезона он напомнил, что члены садовых товариществ платят за электроэнергию по тарифу для населения — 17,46 копейки за киловатт.

«Садоводческие товарищества рассчитываются с энергоснабжающими организациями на основании этого тарифа по показаниям групповых приборов учета, каждый член товарищества — по показаниям индивидуального прибора. Разницу из-за потерь при передаче электроэнергии товарищество должно возместить за счет либо дополнительных членских взносов, либо других источников», — пояснил Бурдюгов.

По его словам, в садоводческих товариществах в основном используется сжиженный природный газ в 50-литровых баллонах. Для тех, кто не зарегистрирован на даче, газ стоит 37,35 рубля (полное возмещение), для зарегистрированных продается по субсидируемому тарифу — 16,35 рубля.