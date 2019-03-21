Умер актер Петр Зайченко

В Волгограде в возрасте 75 лет ушел из жизни известный советский и российский актер, заслуженный артист России Петр Зайченко.

На съемках фильма «Тарас Бульба»

Как сообщается, смерть наступила после перенесенного третьего инфаркта.

В фильмографии актера десятки картин, среди которых «Парад планет», «Летное происшествие», «Покушение на ГОЭЛРО», «Плюмбум, или Опасная игра», «Такси-блюз», «Прорва», «Завещание Сталина», «Крестоносец», «Мусульманин», «Русский бунт», «Дальнобойщики», «Сыщики 2», «Участок», «Хиромант», «Свободное плавание», «Тарас Бульба», «Девичья охота», «Сибирь. Монамур», «Марьина роща», «Ленинград 46», «София».