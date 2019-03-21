Главу концерна «Беллегпром» освободили от должности

Освобожден от должности председатель Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности («Беллегпром») Николай Ефимчик.

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Постановление правительства от 20 марта № 182 «Об освобождении Н.В.Ефимчика» включено сегодня в Национальный реестр правовых актов.

Ефимчик был назначен на должность в марте 2014 года, до этого он занимал должность генерального директора ОАО «Купалiнка» (Солигорск).

Его предшественник на посту главы концерна Михаил Сучков, задержанный незадолго до назначения Ефимчика, 17 июня 2016 года был признан виновным в коррупционном преступлении и приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии. По версии следствия, Сучков, проработавший в должности главы «Беллегпрома» чуть больше года, намеревался получить 1 млн евро от компании, интересы которой он лоббировал при проведении тендера. Сумма контракта должна была составить почти 17 млн евро. Факта передачи денег правоохранители не зафиксировали, а сам Сучков категорически отрицал свою вину.

27 февраля нынешнего года на заседании совета концерна заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко заявил, что правительство ждет от предприятий «Беллегпрома» взвешенных предложений по защите внутреннего рынка.

В ходе заседания руководители предприятий отметили, что в прошлом году наметилась негативная тенденция роста импорта товаров легкой промышленности — за счет «прироста объемов импорта по крупным торговым сетям, интернет-магазинам и секонд-хенду».

В связи с этим они обратились к правительству с инициативой принять меры для защиты внутреннего рынка.

Ляшенко поручил концерну разработать и внести в правительство конкретные предложения по этому вопросу, однако обратил особое внимание на необходимость строго соблюдать законодательство ЕАЭС.

Он напомнил, что существует единый рынок Евразийского экономического союза и Беларусь имеет определенные обязательства.

По данным за 2018 год, самое большое количество убыточных организаций было в легкой промышленности.