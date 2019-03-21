Лукашенко собирается прокатиться в метро на «чудо-поезде»

Александр Лукашенко удовлетворен сотрудничеством со всемирно известной компанией Stadler, и собирается прокатиться на новом поезде, который создан специально для Минского метрополитена.

Как заявил глава государства на встрече с владельцем Stadler Rail Group Петером Шпулером, созданное в Беларуси СП существенно поднимает имидж нашей страны.

Он напомнил, что договоренность о строительстве в республике завода была достигнута и реализована очень быстро, а также посетовал, что с другими инвесторами такой контакт редко можно найти.

Лукашенко сообщил на встрече, что «наслышан, что вы создали некий чудо-поезд для нашего метро» и предложил Шпулеру во время постановки на рельсы состава прокатиться вместе.

«Может, в этой электричке у нас появятся новые идеи, как когда-то», — приводит пресс-служба президента его слова.