Садоводы задолжали «Белэнерго» 8 млн рублей

Задолженность садовых товариществ за отпущенную электроэнергию на 1 января 2019 года составляет 8 млн рублей, сообщил 21 марта на пресс-конференции в Минске начальник управления сбыта ГПО «Белэнерго» Виктор Житкевич, отвечая на вопрос БелаПАН .

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«К сожалению, дисциплина платежей садоводческих товариществ желает быть лучше. Из суммы задолженности 97-98% — задолженность садоводческих товариществ Минской области», — сказал Житкевич.

В целом сумма долга на 1 января составляла чуть более 1 млрд рублей.

По словам представителя «Белэнерго», к неплательщикам применяются установленные законодательством меры.

«Так, в случае несвоевременной оплаты начисляется пеня в размерах, предусмотренных договором снабжения. Также вводятся режимы ограничения в снабжении электроэнергии, в том числе полное отключение. Мы понимаем, что в садоводческих товариществах проживают наши граждане, некоторые — круглогодично, поэтому отключение от энергоснабжения мы применяем крайне редко. Есть иные меры воздействия, мы ведем претензионную исковую работу через суды, досудебное урегулирование споров. И это действует, поэтому отключение — крайне редкая мера», — подчеркнул начальник управления.

Он также констатировал остроту проблемы хищения электроэнергии: «Если в 1999-2001 годах мы выявляли хищения электроэнергии в объеме 140-142 млн киловатт, то в прошлом году — 150 млн. Это около 25 тыс. случаев».

По мнению Житкевича, в садовых товариществах решить проблему хищений поможет замена индукционных счетчиков на электронные и вынос их за пределы садового домика на осветительные столбы.

«Индукционные счетчики у нас уже запрещены Госстандартом, а вынос рекомендован законодательством», — пояснил специалист.

Если собрание выберет такое решение проблемы с хищениями, то его необходимо выполнять, добавил он.