Румас дал интервью российскому ТВ

Премьер-министр Сергей Румас дал интервью телеканалу «Россия 24» для фильма о Евразийском экономическом союзе.

По информации пресс-службы правительства, Румас ответил на вопросы, которые касались достижений, производственной кооперации, цифровой экономики и перспектив интеграции в ЕАЭС.

Глава правительства отметил, что поставленные при создании ЕАЭС цели не утратили актуальность.

«Нельзя сказать, что мы достигли целей, которые ставили перед собой при образовании этого союза. Ведь основная цель — это обеспечить беспрепятственное движение товаров, услуг, рабочей силы и капитала, а также выйти на скоординированные, согласованные и единые политики в тех секторах, которые определены договором об учреждении», — сказал премьер-министр.

По словам Румаса, все страны при вступлении в ЕАЭС имели свои цели, и, наверное, ни одна из участниц не сможет сказать, что все эти цели достигнуты и есть полное удовлетворение от того, как функционирует союз.

«Вместе с тем это не повод говорить о том, что союз не состоялся и кто-то разочаровался в нем. Это дополнительная возможность, чтобы углублять интеграцию и работать над теми вопросами, которые у нас пока не получилось решить», — считает Румас.

Он отметил, что Беларусь интересует в первую очередь создание равных условий конкуренции с решением вопросов по ценам на энергоносители, создание безбарьерной среды для торговли и урегулирование ситуации с доступом на рынок госзакупок.

Фильм, в котором планируются интервью со всеми главами правительств стран — участниц союза, снимается к пятилетию подписания Договора о ЕАЭС (29 мая 2014 года).