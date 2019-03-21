Экологов пригласят на завод «Омск карбон Могилев»

Компания «Омск карбон Могилев» 21 марта впервые организовала пресс-тур для презентации возможностей предприятия и реализуемых мер по экологической безопасности. В перспективе возможно приглашение на завод активистов экодвижения и местных жителей для знакомства с ним.

Предприятие «Омск карбон Могилев». Фото: svaboda.org

18 ноября 2018 года во время пусконаладочных работ на новом предприятии «Омск карбон Могилев» облако сажи накрыло близлежащую территорию, в частности поселок Вейно. Участки и дома местных жителей покрылись черным налетом, который, по их утверждению, смывался с большим трудом.

Несмотря на это, как впоследствии утверждали могилевские чиновники, факта загрязнения окружающей среды не зафиксировано. Вместе с тем было зарегистрировано превышение с 17,01 до 690,17 мг/куб. м твердых частиц на источнике выброса — в трубе предприятия.

«У нас есть определенные корректирующие мероприятия, чтобы предупредить в будущем такие моменты», — заявил журналистам генеральный директор предприятия Марат Игизбаев.

Среди мероприятий, обеспечивающих сокращение и предотвращение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, — задействование автоматизированной системы непрерывного контроля за выбросами, обезвреживание в котлах-утилизаторах отходящих газов, образующихся при ведении технологического процесса, использование установок герметичного слива нефтепродуктов, применение фильтра улавливания техуглерода, озеленение застройки и прилегающей территории.

По словам Игизбаева, без автоматизированной системы контроля завод в эксплуатацию запущен не будет.

Представители предприятия, ввод которого в эксплуатацию планируется во втором-третьем квартале нынешнего года, утверждали, что в интернете есть информация, которая не соответствует действительности и является попыткой дискредитировать завод. На нее «Омск карбон Могилев» намерен реагировать, заявил начальник юридического отдела предприятия Андрей Бураков.

Как сообщил БелаПАН координатор экологической инициативы «За здоровый Могилев» Андрей Бодилев, проводивший сбор подписей за выплату компенсаций жителям поселка Вейно, пострадавших от выброса загрязняющих веществ, и закрытие завода, представители предприятия обратились в милицию, считая, что он вводит в заблуждение граждан.

Сам экоактивист отрицает распространение недостоверной информации. Ни на какие контакты с ним и другими активистами экодвижения для донесения своей точки зрения на ситуацию руководство завода не выходит, утверждает Бодилев.

«Мы этот пресс-тур проводим в первый раз. У нас в дальнейшей перспективе — проведение таких мероприятий, в том числе в формате приема активистов, приема жителей. Это первый пресс-тур, который мы организовали, и эту практику мы будем распространять», — заявил БелаПАН Марат Игизбаев.

Во время презентации могилевского завода для представителей СМИ, научных учреждений, учреждений образования, природоохранных и санитарно-эпидемиологических служб было организовано прямое включение с омским предприятием холдинга «Омск карбон групп».

По словам директора по производству ООО «Омсктехуглерод» Сергея Сидорова, местные жители обращались в региональную экологическую комиссию, но не конкретно на их завод.

«Мы регулярно проходим проверки. Природоохранная прокуратура замечаний не предъявляет. Если есть замечания, то они незначительные, касаются в основном документов», — сказал Сидоров, отметив, что за 2018 год различные инстанции провели около 10 проверок предприятия. Директор по производству также сообщил, что никаких судебных разбирательств за более чем 15 лет его работы по вопросу экологической ситуации у завода не было.

Гендиректор могилевского предприятия отметил, что при выборе площадки для строительства в Беларуси важную роль сыграла логистика, а именно равноудаленность от заграничных потребителей техуглерода. На них будет уходить 80% продукции, которая в основном используется для производства автомобильных шин. «Омск карбон Могилев» будет полностью покрывать потребность в техуглероде бобруйской «Белшины». Ей могилевский завод планирует продавать 20% своей продукции.

После презентации для участников пресс-тура была организована экскурсия по заводу.