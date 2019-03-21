Криушенко назвал состав на матч с Голландией

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Главный тренер национальной сборной Беларуси назвал стартовый состав на поединок первого тура против голландцев.

С «оранжевыми» наша сборная играла достаточно часто — в квалификации чемпионатов Европы 1996, 2004 и 2008 годов и чемпионата мира 2018 года (2 победы, 6 поражений, разница мячей 5-17).

Букмекеры выставили следующие максимальные коэффициенты:

  • победа Голландии — 1.13;
  • ничья — 8.25;
  • победа Беларуси — 23.00.

Финальная стадия чемпионата Европы пройдет в 12 городах: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Лондон, Глазго, Бильбао, Дублин, Мюнхен и Будапешт.

Матч открытия состоится 12 июня в Риме, полуфиналы и финал пройдут в Лондоне.

Сюжет: ЕВРО-2020
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Тэги: Евро-2020 футбол-сборная Город: Роттердам

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