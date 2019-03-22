В Беларуси дожди и сильный ветер
В пятницу, 22 марта, в Беларуси будет преобладать переменная облачность.
Утром местами выпадут осадки – кратковременный дождь. Днем существенных осадков не ожидается.
Ветер северо-западный, во многих районах сильный порывистый (в связи с неблагоприятными погодными явления в стране объявлено штормовое предупреждение).
Максимально воздух сегодня прогреется до +6..+11°С (по юго-западу до +13°С).
В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%. Ветер, северо-западный сильный порывистый.
В течение дня столбил термометра покажет следующие значения:
- утром +6..+8°С;
- днем +7..+9°С;
- вечером +4..+6°С.