В Беларуси дожди и сильный ветер

В пятницу, 22 марта, в Беларуси будет преобладать переменная облачность.

Утром местами выпадут осадки – кратковременный дождь. Днем существенных осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, во многих районах сильный порывистый (в связи с неблагоприятными погодными явления в стране объявлено штормовое предупреждение).

Максимально воздух сегодня прогреется до +6..+11°С (по юго-западу до +13°С).

В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%. Ветер, северо-западный сильный порывистый.

В течение дня столбил термометра покажет следующие значения: