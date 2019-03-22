ГАИ установит ловушки на лихачей

Госавтоинспекция в последний рабочий день недели продолжит строго следить за соблюдением на дорогах страны скоростных режимов.

Фото УГАИ Брестской области

Так, в Брестской области появятся семь дополнительных датчиков контроля скорости:

08:00-14:00. Брест, Варшавское шоссе (ТРК №39);

09:00-21:00. Дорога Р-85, Жабинковский район (121+020);

09:00-21:00. Трасса М-1, Жабинковский район (42+780);

09:00-21:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (42+150);

09:00-21:00. Трасса М-10, Ивановский район (442+900);

09:00-21:00. Дорога Р-4, Барановичский район (7+330);

14:00-20:00. Брест, улица Московская, 346.

Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы на протяжении всего месяца будет выставлять на улицах города переносные радары.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: