ГАИ установит ловушки на лихачей

/ Общество
Просмотров: 533

Госавтоинспекция в последний рабочий день недели продолжит строго следить за соблюдением на дорогах страны скоростных режимов.

Фото УГАИ Брестской области

Так, в Брестской области появятся семь дополнительных датчиков контроля скорости:

  • 08:00-14:00. Брест, Варшавское шоссе (ТРК №39);
  • 09:00-21:00. Дорога Р-85, Жабинковский район (121+020);
  • 09:00-21:00. Трасса М-1, Жабинковский район (42+780);
  • 09:00-21:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (42+150);
  • 09:00-21:00. Трасса М-10, Ивановский район (442+900);
  • 09:00-21:00. Дорога Р-4, Барановичский район (7+330);
  • 14:00-20:00. Брест, улица Московская, 346.

Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы на протяжении всего месяца будет выставлять на улицах города переносные радары.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГАИ Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

Истек срок давности. Инспектор ГАИ, сбивший пешехода, пока не наказан

Истек срок давности. Инспектор ГАИ, сбивший пешехода, пока не наказан