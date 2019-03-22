Криушенко: облегчили голландцам задачу, вселили им уверенность в свои силы

Главком национальной сборной Беларуси по футболу прокомментировал крупное поражение от голландцев в первом туре евро-квалификации.

Фото с сайта abff.by

По его словам, оранжевые действовали лучше – быстрее в движении, в мысли…

«Мы пытались обороняться плотно и компактно. Временами нам это удавалось неплохо. Допустили невынужденные ошибки: и первый гол, и пенальти. Моменты, которые мы не должны допускать. Облегчили сопернику задачу, вселили им уверенность в свои силы, особенно первым голом. Немножко это сломало план на игру», - заявил Криушенко.