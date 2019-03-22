Беларусь и Россия обсуждают возможности расширения совместной орбитальной группировки

Беларусь и Россия обсуждают возможности расширения действующей совместной орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли из космоса. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи 20 марта в Москве посла Беларуси в России Владимира Семашко с генеральным директором госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, сообщает белорусское посольство в РФ.

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В ходе встречи также обсуждались перспективы реализации межгосударственных космических программ, реализуемых на платформах Евразийского экономического союза и Союзного государства.

«Состоялся обмен мнениями по эскизному проектированию российско-белорусского космического аппарата, начатому в 2018 году (предполагается создать космический аппарат дистанционного зондирования Земли высокодетальной съемки). Достигнуты договоренности о поддержании активных контактов и обмене визитами», — сообщила дипмиссия.

Во встрече с белорусской стороны также приняли участие руководители НАН Беларуси, ОАО «Пеленг», РУП «Геоинформационные системы».