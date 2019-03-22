Недвижимость за МКАД никому не нужна?

Последние 10 лет, количество предлагаемых на продажу загородных объектов вблизи Минска (до 40 км от МКАД) ежегодно увеличивается в среднем на 18%, отмечают эксперты агентства недвижимости «Твоя столица».

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Как отмечается в очередном обзоре, подготовленном специалистами агентства недвижимости, не стал исключением и 2018 год, в течение которого пиковое значение выставленных на продажу загородных дач, домов и участков увеличилось на 15%, до рекордных 7 тыс. объектов.

Наибольший прирост предлагающихся на продажу загородных объектов отмечен в 2015 году — 30%. «Во многом это было обусловлено резким скачком обменного курса доллара в начале года и продолжающимся его ростом в последующие месяцы. Поскольку, по сложившейся практике, стоимость объектов недвижимости устанавливается продавцами в долларах. В ситуации роста обменного курса доллара все объекты недвижимости автоматически растут в цене, поскольку покупатели получают доходы в белорусских рублях. И поэтому рынок в этот период «зависает». Продавцы не хотят снижать цену, а покупатели не хотят (или даже уже не могут) приобретать недвижимость по новым ценам», — поясняют эксперты.

Как отмечают эксперты, подобное состояние застоя рынка вследствие курсовых скачков, например, на вторичном рынке жилья, сохраняется примерно 4-6 месяцев, а потом постепенно начинается, с одной стороны, процесс снижения цен продавцами, а с другой, покупатели вынуждены решать свой жилищный вопрос в формате «здесь и сейчас» и поэтому изыскивают средства на покупку по новым ценам. Но такая тенденция касается квартир.

«Загородная недвижимость в большинстве случаев выступает факультативным продуктом — своего рода роскошью для многих. И поэтому ценообразование в данном сегменте подчиняется не только рыночному закону ценообразования, основанному на балансе спроса и предложения, но и таким частным факторам, как финансовое благосостояние покупателей и востребованность загородных объектов недвижимость в целом среди покупателей. А ни то, ни другое в последние годы не имеет положительной динамики», — отмечаеют представители агентства.

«Если говорить про реальные цены сделок с наиболее востребованными среди покупателей объектами, например, дачами и небольшими, находящимися в хорошем состоянии частными (сельскими) домами, то они остались за последние 10 лет неизменными», — сообщила менеджер отдела загородной недвижимости агентства Елена Акулич.

То есть среднестатистическая, находящаяся в хорошем состоянии дача в Минском регионе, как была, так и осталась на уровне 10-15 тыс. долларов (в зависимости от удаленности от Минска, величины и т.п.). А ухоженный частный (сельский) дом площадью порядка 70-100 кв. м. будет стоить 20-30 тыс. долларов.

«Другое дело, что за счет увеличения количества предлагаемых на продажу объектов, конкуренция между продавцами увеличивается и при этом уменьшается количество желающих приобрести себе домик в деревне или дачу. Поэтому сегодня продать быстро — это не значит продешевить, а значит продать выгодно и от этого только выиграть. Ведь уже который год на практике почти не бывает случаев, чтобы за период продажи объекта цена на него вырастала», — заключила Акулич.