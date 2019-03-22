Жуткие кадры взрыва завода в Китае, жертвами которого стали полсотни человек
В результате взрыва, который произошел на одном из предприятий в химическом промышленном парке Яньчэн, по последним данным, погибло 47 человек.
Данная цифра, к сожалению, не будет окончательной, заявили медики, так как еще 58 человек находятся в тяжелом состоянии.
Травмы разной степени тяжести получили более 600 человек.
Как отметили метеослужбы Китая, взрыв вызвал землетрясение магнитудой 2,2 балла по шкале Рихтера.
По данным китайских спасателей, на объекте работали 900 пожарных и 192 единицы спецтехники.