Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Беларусь

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 22 марта запретила ввоз турецких яблок в Россию через Беларусь.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, решение принято в связи с «высокими рисками ввоза на территорию России транзитом через Беларусь санкционной продукции под видом продукции, произведенной в Турции».

Отмечается, что Россельхознадзор неоднократно «обращал внимание белорусских коллег на необходимость проведения мероприятий по подтверждению страны происхождения продукции третьих стран, растаможенной в Республике Беларусь и сертифицируемой для реэкспорта в Российскую Федерацию».

«Однако случаи ввоза продукции из Республики Беларусь в сопровождении реэкспортных фитосанитарных сертификатов с недостоверными сведениями о стране происхождения продолжаются, — говорится в сообщении. — Так, в марте текущего года отмечено резкое увеличение поставок на территорию Российской Федерации свежих яблок, которые, согласно документам, были произведены в Турции. Продукция также сопровождалась реэкспортными фитосанитарными сертификатами, выданными белорусской стороной. При этом отмечалось нелогичное логистическое передвижение продукции, которая вместо того, чтобы напрямую из Турции поступить в порт Новороссийска, проделала следующий маршрут: Турция — Латвия — Беларусь — Россия».

Это вызывает у Россельхознадзора «сомнение в легальности таких поставок и недоверие данным, указанным в белорусских реэкспортных сертификатах».