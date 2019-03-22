Долгострой «Газпром-центр» в Минске планируют открыть до конца 2020 года

Здание «Газпром-центра» в Минске будет сдано в эксплуатацию в декабре 2020 года, сообщил журналистам 22 марта в Минске генеральный директор ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Владимир Майоров.

Визуализация комплекса «Газпром центр». Иллюстрация belarus-tr.gazprom.ru

По его словам, в ходе строительства возникли геологические осложнения. С подобными осложнениями сталкивались и при строительстве расположенной рядом Национальной библиотеки, добавил Майоров.

«Поэтому сейчас работаем над усилением свайного основания, чтобы обеспечить устойчивость здания. Работы идут, в 2020 году объект будет сдан», — сказал гендиректор.

Многофункциональный комплекс «Газпром-центр» строится на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова на месте снесенного автовокзала «Московский», что вызвало недовольство минчан.

Указ о строительстве был подписан Александром Лукашенко в апреле 2013 года. Комплекс будет включать офисы «Газпрома», гостиницу, паркинг, физкультурно-оздоровительный комплекс, медицинский центр и автономную энергогенерирующую установку. Кроме того, на территории комплекса должны разместиться детский центр развития и сопутствующие объекты торговли и услуг.

Церемония закладки памятной капсулы в знак начала строительства состоялась 21 августа 2015 года.

В декабре 2016-го строительные работы были законсервированы. По одной версии, основной причиной приостановки стало сокращение финансирования проекта со стороны «Газпрома» из-за газового спора между Беларусью и Россией, по другой — технические проблемы, связанные с проседанием фундамента.

В марте 2017 года зампред Мингорисполкома Виктор Лаптев заявил журналистам: нет оснований говорить о том, что проект дальше осуществляться не будет. У столичных властей и застройщиков «Газпром-центра» есть желание достроить его, подчеркнул чиновник.

Комплекс строится на пересечении улицы Филимонова и проспекта Независимости — там, где раньше располагался автовокзал «Московский». Площадь стройки составляет 8,27 га. Предполагается, что объект будет включать офисы российского «Газпрома», гостиницу, паркинг, физкультурно-оздоровительный комплекс и медицинский центр. Кроме того, на этой территории планируется разместить детский центр развития и сопутствующие объекты торговли и услуг.

Изначально заявлялось, что строительство будет завершено в 2018 году. Ориентировочный размер инвестиций — 900 млн долларов. Снос Московского автовокзала в связи со строительством «Газпром центра» вызвал недовольство у многих минчан.

В начале 2018-го стало известно, что строительство комплекса будет завершать итальянская компания Codest. Инвестором и заказчиком строительства выступает ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

«Работы на строительной площадке возобновятся по мере готовности генерального подрядчика», — отметили в «Газпром трансгаз Беларусь».