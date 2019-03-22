В Гомеле иностранный студент совершил вооруженное нападение на девушку

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Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего студента вуза. Молодой человек подозревается в покушении на убийство, сопряженном с разбоем, 23-летней девушки.

По неофициальной информации, нападавший — иностранный студент.

Как сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, 20 марта подозреваемый нанес девушке не менее трех ударов ножом, похитил ее сумку и скрылся. Сообщения в милицию и скорую помощь поступили от прохожих. Девушка госпитализирована.

Подозреваемый по горячим следам был задержан сотрудниками уголовного розыска. Он водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия.
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Тэги: разбой вооруженное нападение поножовщина Город: Гомель

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