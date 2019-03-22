В Каменце осудили поляка на 14 лет колонии за провоз через границу и сбыт экстази

В Каменце за перемещение через границу и незаконный оборот особо опасных психотропных веществ осужден 56-летний гражданин Польши.

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Как сообщила БелаПАН помощник прокурора Каменецкого района Яна Шелест, поддерживавшая государственное обвинение по делу, иностранца задержали 6 июня 2018 года вблизи города Высокое Каменецкого района при сбыте 303 таблеток экстази. Таблетки гражданин Польши ранее незаконно ввез на территорию Беларуси.

21 марта суд Каменецкого района признал иностранца виновном по ч. 2 ст. 328-1 УК (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза особо опасных психотропных веществ в крупном размере), ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот особо опасных психотропных веществ) и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

В суде фигурант дела не признал свою вину и отказался от дачи показаний. Ранее мужчина не был судим.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.