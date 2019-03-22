«Ужасные условия после несправедливых судов за наркотики». Правозащитники поддерживают двух белорусов

Правозащитная организация «Международная амнистия» объявила срочную акцию по защите прав двух молодых белорусов, осужденных за наркотики.

«Эмиль Островко и Василий Савченко содержатся в тюрьме для несовершеннолетних в Беларуси в условиях, которые нарушают их права, и подвергаются преследованиям и дискриминации со стороны тюремных властей, — говорится в заявлении «Международной амнистии». — В 2018 году они были приговорены к 10 годам заключения за незначительные правонарушения, связанные с наркотиками. На момент ареста им было 17 лет. Их случай символизирует тысячи подростков, заключенных в ужасные условия после несправедливых судебных процессов за мелкие правонарушения, связанные с наркотиками».

По данным «Международной амнистии», Островко не имеет постоянного доступа к лекарствам, хотя у него хроническая бронхиальная астма, и не имеет возможности проходить регулярные медосмотры.

Правозащитники также подчеркивают, что Островко и Савченко не имеют доступа к образованию, «их вынуждают тяжело работать без адекватного отдыха и средств защиты», а выдаваемые в колонии одежда и обувь малы и не соответствуют погодным условиям.

«Международная амнистия» отмечает, что молодые люди подвергаются дискриминации со стороны администрации колонии в связи с тем, что осуждены по наркотической статье.

Правозащитная организация призывает всех неравнодушных направлять письма в администрацию исправительной колонии № 2 в Бобруйске с требованием обеспечить соблюдение всех прав Эмиля Островко и Василия Савченко.