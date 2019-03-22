Два административных протокола заработал житель Новополоцка, чьи собаки загрызли кота
Инцидент произошел 20 марта. В районе дома № 140 по улице Молодежной две собаки породы хаски на глазах у своего хозяина набросились на кота.
В милицию позвонили очевидцы. Они утверждают, что владелец собак не предпринял никаких мер, чтобы успокоить их. А когда очевидцы сделали мужчине замечание, тот грубо и нецензурно ответил им.
Собаки выгуливались на поводке, но были без намордников.
Раненого кота правоохранители вместе с неравнодушными гражданами отвезли в ветеринарную клинику, но помочь ему уже было нельзя — пришлось усыпить.
В отношении 31-летнего мужчины составлены протоколы по ч. 1 ст. 15.47 (нарушение правил содержания домашних и (или) хищных животных) и ст. 17.1. КоАП (мелкое хулиганство), сообщает