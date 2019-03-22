Два административных протокола заработал житель Новополоцка, чьи собаки загрызли кота

Инцидент произошел 20 марта. В районе дома № 140 по улице Молодежной две собаки породы хаски на глазах у своего хозяина набросились на кота.

В милицию позвонили очевидцы. Они утверждают, что владелец собак не предпринял никаких мер, чтобы успокоить их. А когда очевидцы сделали мужчине замечание, тот грубо и нецензурно ответил им.

Собаки выгуливались на поводке, но были без намордников.

Раненого кота правоохранители вместе с неравнодушными гражданами отвезли в ветеринарную клинику, но помочь ему уже было нельзя — пришлось усыпить.