Фотофакт. Ветер в Минске валит деревья

Несмотря на объявленное ранее штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности, некоторые жители белорусской столицы пренебрегли советами МЧС.

Как ранее писали Naviny.by , сегодня в Беларуси будет хозяйничать северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

Фото со страницы Антонины Ковалевой в соцсети

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей: