Фотофакт. Ветер в Минске валит деревья

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Несмотря на объявленное ранее штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности, некоторые жители белорусской столицы пренебрегли советами МЧС.

Как ранее писали Naviny.by, сегодня в Беларуси будет хозяйничать северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

Фото со страницы Антонины Ковалевой в соцсети

Белорусские спасатели дали полезные советы и рекомендации, выполнив которые можно избежать крупных неприятностей:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии – припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: сильный ветер Город: Минск

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