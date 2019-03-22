Лукашенко рассказал, что сжал зубы и вытерпел, чтобы Беларусь стала эпицентром региона

Мир сегодня смотрит на Беларусь, и многие страны рассчитывают на ее поддержку, заявил Александр Лукашенко 22 марта, посещая Барановичи.

Фото из архива пресс-службы президента

«Стоит слово сказать — и сразу пошла волна, начиная с Минска, на Восток, на Запад. Все рассматривают нас и так и сяк. Это естественно, потому что Беларусь стала эпицентром нашего региона в силу того, что мы с вами, сжав зубы, выдержали все нападки, вытерпели», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

«Весь мир сегодня смотрит на Беларусь, начиная с тех стран, которые находятся в нашем регионе, — Норвегия, Швеция, Финляндия, заканчивая дальней дугой, африканской», — сказал глава государства.

Лукашенко считает, что «все знают о Беларуси, и многие рассчитывают на то, что Беларусь и технологически, и «мозгами» сможет оказать им соответствующую поддержку». «Мы не против, но это стоит денег, за это надо платить. На этом мы должны зарабатывать», — подчеркнул он.

«Но заработать мы можем, только сплотившись все вместе и действуя в определенном направлении, — добавил Лукашенко. — При этом не надо затягивать пояса, уже назатягивались, хватит. Не надо людей пугать — надо просто работать, обеспечивая себя и свою семью, свой регион и свое государство, в котором нам с вами жить».

«Мы получили независимость, нам было непросто, нас сегодня упрекать не в чем. Мы тогда вынуждены были, не опираясь ни на кого, создавать свое независимое, суверенное государство. Мы это с вами сделали. Нашему поколению есть что сказать тем, кто идет на смену нам», — сказал Лукашенко.