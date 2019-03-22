«Читаю не только хорошее, но и гадости в соцсетях». Лукашенко утверждает, что слышит все посылы

Александр Лукашенко 22 марта в ходе рабочей поездки в Барановичский район Брестской области призвал местных чиновников в этом году «мобилизовать все ресурсы, чтобы достичь нового уровня развития экономики и социальной сферы».

Фото пресс-службы президента

Для этого, по его мнению, в районе все есть. «Надо значительно увеличить производство сельскохозяйственной продукции, улучшить финансовые показатели предприятий (это самое главное), и очень важно создать новые рабочие места», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства подчеркнул, что Барановичи играют важную роль в транспортной инфраструктуре Беларуси. «Барановичи — город особый. Надо иметь в виду, что он находится на перекрестке всех дорог и путей, в том числе главной нашей магистрали, которая идет из Китая на запад Европы. Сегодня уже так надо говорить. И это направление — по железной дороге, воздушным транспортом и автомобильным — будет только усиливаться», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что Барановичский район — один из крупнейших в Брестской области, поэтому к нему особое внимание. В минувшем году здесь выросли объемы промышленного производства, экспорт товаров и услуг, прямые иностранные инвестиции. Уровень безработицы сохраняется относительно низким.

Глава государства спросил у участников встречи, что необходимо предпринять для устойчивого роста экономики города и района, какие есть резервы для существенного повышения социальных стандартов жизни в районном центре и сельской местности.

«Если есть проблемы, то нужны продуманные конкретные предложения по их решению. Люди ждут от нас своевременного решения насущных вопросов, принципиальности, открытости, искренности и особенно справедливости», — подчеркнул он.

Лукашенко сообщил, что внимательно ознакомился с обращениями граждан, которые поступили во время «Большого разговора с президентом» 1 марта.

«Я их услышал, я прочитал все, хорошее и гадости, на всех форумах, в социальных сетях, в официальных, оппозиционных и прочих средствах массовой информации. Я всех услышал», — добавил он.