Легендарную минскую баню № 1 реконструируют

Разработан проект реконструкции исторической городской бани № 1 на улице Богдана Хмельницкого, сообщил 22 марта на пресс-конференции в Минске заместитель начальника государственного учреждения «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома» Юрий Натычко.

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«Очень долго мы занимаемся этим вопросом. На сегодня проект разработан, прошел все необходимые согласования и экспертизы. Заказчик — УКС Советского района — проводит процедуру по выбору подрядчика, и он должен приступить к строительным работам. Надеемся, что до конца текущего года. Реконструкция может продлиться до 17 месяцев», — сказал Натычко.

«Мы ставили цель сделать из этой бани хорошую добротную народную баню, которой она была всегда. Там не будет изысков, «Сандунов» не будет, будут два отделения, объект общественного питания, возможно, тренажерный зал, также будет парикмахерская», — уточнил Натычко.

Он сообщил, что «в целях популяризации здорового образа жизни, сохранения банных традиций и правил здорового парения» в декабре—январе будет проведен цикл теоретических семинаров и мастер-классов «Лазневыя сустрэчы».

С 12 января по 31 марта на базе банных подразделений КУП «Городские бани» проводятся отборочные этапы 3-го народного белорусского чемпионата по парению. Непосредственно чемпионат пройдет 30 марта в Футбольном манеже на проспекте Победителей, 20/2, в рамках выставки «Деревянное и каркасное домостроение. Баня-2019».

В Минске работают более 140 бань и саун, в том числе ведомственные и частные. В объединение «Городские бани» входят девять объектов. «Спрос на банные услуги несколько падает, но сформировался круг любителей бань, для которых это возможность встречи по интересам, своеобразный клуб», — сказал Натычко.