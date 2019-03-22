В Бресте осудили москвича за попытку провоза 45 кг наркотиков

Суд в Бресте вынес приговор 47-летнему гражданину России, который пытался переместить через границу наркотические средства — 16 лет ограничения свободы.

Фигуранта, следовавшего из Польши в Беларусь, задержали 12 ноября 2018 года в пункте таможенного оформления «Варшавский мост». В топливном баке автомобиля «Фольксваген», которым он управлял, сотрудники Брестской таможни обнаружили 45 кг гашиша и 248 г кокаина.

22 марта суд Московского района Бреста признал россиянина виновным в незаконном перемещении через границу особо опасных наркотических средств в крупном размере и незаконных с целью сбыта хранении и перевозки особо опасных наркотических средств в крупном размере. Иностранца приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

На процессе подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Он сказал, что наркотики приобрел в одной из стран Евросоюза с целью сбыта в России оптом за 100 тыс. долларов.