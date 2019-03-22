В этом году «Белгазпромбанк» направит на благотворительность 3 млн рублей

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Согласно решению акционеров, ОАО «Белгазпромбанк» намерен направлять на благотворительность 3% прибыли.

«Прибыль за прошлый год составила около 100 млн рублей, соответственно, 3 млн рублей мы направляем на благотворительность», — сообщил председатель правления банка Виктор Бабарико на пресс-конференции 22 марта в Минске.

Банк поддерживает три направления — дети и здоровье, социокультурные проекты, спорт, сообщил Бабарико.

Отвечая на вопрос БелаПАН о возможности консолидации белорусского бизнеса для реализации благотворительных проектов, глава «Белгазпромбанка» отметил, что это вопрос неоднозначный. «Чем больше будет направлений благотворительной деятельности, тем шире и многообразнее станет социокультурная жизнь в Беларуси», — сказал Бабарико.

При этом он добавил, что банк совместно с другими компаниями готов реализовывать благотворительные проекты.

«Мы двумя руками за то, чтобы объединяться вокруг благотворительных проектов. Мы готовы предоставлять инфраструктуру партнерам для реализации таких проектов», — сказал Бабарико.

Он напомнил, что в свое время банк инициировал создание благотворительного фонда «Шанс», который оказывает помощь детям, имеющим проблемы со здоровьем.

«Невозможно поддерживать всех. Мы выбираем тех детей, у которых есть шанс. За этот шанс они борются — как родители, так и сами дети. Поэтому мы за то, чтобы поддерживать проекты, которые делают завтра лучше, чем сегодня», — резюмировал Бабарико.
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Тэги: Белгазпромбанк благотворительность Персона: Виктор Бабарико

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