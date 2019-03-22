Милиция составила протоколы в отношении двоих оппозиционеров

Четверо задержанных сотрудниками ГАИ активистов оппозиционного движения солидарности «Разам» отпущены из милиции, на двоих из них составлены административные протоколы.

По словам активистки Надежды Батуры, на нее и священника неофициальной Белорусской автокефальной православной церкви Виктора Ковалькова составлены протоколы за непристегнутые пассажирские ремени безопасности. Они ехали на заднем сидении. Сергей Мацкойть был отпущен без протокола. Водитель задержанного автомобиля Виталий Лухвич сначала остался в РУВД Советского района столицы до выяснения обстоятельств. Затем его отпустили без составления протокола.

Изначально милиция остановила автомобиль на выезде из Минска в сторону Логойска в 11:12. Активисты направлялись в Хатынь, чтобы возложить цветы к мемориалу в память о погибших от рук нацистов жителях деревни. Водителю сказали, будто бы его машина находится в угоне, а пассажиры могут быть к этому причастны.

Как сообщалось, 22 марта в 15:00 мемориальный комплекс «Хатынь» должна посетить группа дипломатов во главе с министром иностранных дел Владимиром Макеем. По информации МИД, предусмотрены экскурсия по комплексу и церемония возложения цветов к Вечному огню. Акция посвящена 76-й годовщине хатынской трагедии.

«Наше задержание я связываю с тем, что в три часа в Хатыни собирался возлагать цветы Макей, — сказала Батура. — Оказывается, простым гражданам в полдвенадцатого дня нельзя положить цветы, оказывается, это преступление, это узурпировано властью. Я убедилась, что шла прослушка. Машина ГАИ ждала конкретно нас».