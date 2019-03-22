Лукашенко: мне показатели не нужны, мне нужны деньги

22 марта Александр Лукашенко посетил Барановичи. Свой приезд в этот город президент Беларуси назвал продолжением работы по развитию регионов, которая началась в Орше.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Очень важно было все эти идеи, которые я предлагал, отработать на той земле, которую хорошо знаешь, а потом этот опыт переложить на подобные города», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

«В Орше был тяжелый опыт — там мы потеряли практически половину правительства (имеются в виду многочисленные отставки. — БелаПАН). Не хотелось бы, чтобы это случилось и в Брестской области. Извините, что я вынужден об этом говорить, но меня знаете: если я приехал к вам, мы с вами договорились, мною принято решение — вы должны его исполнять. Я в стороне стоять не буду», — предупредил глава государства.

Он подчеркнул, что в первую очередь важны не показатели в той или иной сфере, а эффективность производства и конечный результат в виде рентабельности.

«Это диктуют современные требования жизни, динамично меняющиеся условия на внешних рынках. Мне показатели не нужны, мне нужны деньги. И не мне, а вам», — добавил Лукашенко.

Например, отметил он, нет смысла докладывать «о героизме в ходе посевной кампании». «Посеем, это не вопрос. Мы сегодня собрались говорить о перспективах. Нельзя ходить по накатанной колее, необходимо каждый день сидеть и думать, чем будем завтра заниматься», — сказал Лукашенко.

По его словам, нужна диверсификация не только экспорта или импорта, но и производства.