На жительницу Березы завели уголовное дело за взятку милиционеру

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Правоохранители Березовского РОВД получили оперативную информацию о том, что житель райцентра незаконно производит самогон.

Фото: uvd.brest.gov.by

По сообщению УВД Брестского облисполкома, в жилом доме 50-летнего жителя Березы обнаружили два бидона объемом 60 литров с самогонной брагой, а также самодельный самогонный аппарат.

В ходе разбирательства 48-летняя сожительница правонарушителя предложила сотрудникам милиции взятку. Участковый инспектор предупредил об ответственности, а когда та продолжила настаивать, вызвал следственно-оперативную группу.

Местный отдел СК возбудил на женщину уголовное дело.
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Тэги: Следственный комитет взятка ГАИ Город: Береза

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