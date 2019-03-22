Макей подтвердил получение предложений об углублении интеграции от России

Беларусь получила от российской стороны документы с предложениями о дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, сообщил министр иностранных дел Владимир Макей во время посещения мемориального комплекса «Хатынь».

«В ходе встреч наших руководителей обсуждались различные вопросы, связанные с нашими взаимоотношениями, были переданы соответствующие материалы, над этими материалами белорусская сторона сейчас работает. Там есть предложения относительно дальнейшего углубления интеграции», — сказал Макей.

Он не стал раскрывать, какие именно предложения поступили.

По словам Макея, вопрос о том, что президент России Владимир Путин после 2024 года может возглавить объединенное государство Беларуси и России, затрагивался на двусторонних встречах рабочей группы по договору о Союзном государстве, но лишь «иногда вскользь» и «только лишь в контексте тех инсинуаций, которые иногда появляются в различных СМИ».

«Вы слышали заявление главы белорусского государства о том, что мы суверенитетом не торгуем, суверенитет для нас — святое, и в нашем понимании не может идти речь ни о каком объединении, инкорпорации. И я думаю, у наших российских друзей понимание такое же», — заявил дипломат.

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило 21 марта, что в Администрации президента России рассматривают различные варианты, которые позволят Путину оставаться у власти как можно дольше. Один из сценариев предполагает «создание нового государства путем объединения с Беларусью». В этом случае Путин возглавит новое государство, что позволит ему обойти конституционные ограничения по количеству президентских сроков, отмечалось в статье.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, назвал ее «вольными упражнениями, не имеющими никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле».