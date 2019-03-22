Лукашенко решил серьезно взяться за Барановичи

Александр Лукашенко поручил провести ревизию всех предприятий Барановичского района и самих Барановичей. Об этом он заявил 22 марта на встрече с местными чиновниками.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Каждое предприятие региона вне зависимости от формы собственности должно иметь план развития, заявил глава государства.

«То, чем мы начинаем заниматься в Барановичах, это не шутка», — подчеркнул он, отметив, что промышленность Барановичского района в несколько раз масштабнее промышленности в Оршанском районе, и за этот регион тоже возьмутся серьезно:

«Я специально попросил собрать актив, чтобы он четко представлял, что я требую от вас и что хочу видеть в Барановичском регионе (так будет и по другим). Поэтому готовьтесь, руководители. Главное, это предприятия сельского хозяйства, строительства, промышленности, транспорта и так далее. Мы должны иметь на каждом предприятии план развития, основой которого является модернизация и совершенствование всех процессов и выход на более высокий уровень».

Лукашенко отметил, что в Барановичах 30% предприятий — убыточные. «Это что, порядок? Вот этого не должно быть реально, а не только по бухгалтерии», — сказал глава государства.

По словам Лукашенко, летом он намерен еще раз посетить Барановичи, чтобы проверить выполнение поручений, которые были даны им сегодня.