На главреда кубанского издания составили протокол из-за видео о нехватке школ

Поводом для административного дела в отношении главного редактора «Свободных медиа» Владислава Янюшкина послужило видео «Открытой России» о нехватке школ в Краснодаре, которое издание добавило в публикацию.

Об этом сообщает freemedia.io .

Ранее из-за этого же видео на 15 тысяч российских рублей оштрафовали местного координатора «Открытой России» Яну Антонову.

За последнее время на Кубани протоколы из-за материалов «Открытой России» также составили на блогера Евгения Грекова, журналиста Александра Савельева, оппозиционного депутата из Ейска Александра Коровайного и краснодарского активиста Виталия Солонченко.

В 2017 году Генпрокуратура РФ признала «нежелательными» зарегистрированные в Великобритании и США организации «OR (Otkrytaya Rossia)», Institute of Modern Russia, Inc и Open Russia Civic Movement, Open Russia.