Родного брата оппозиционера Виталия Рымашевского вызвали в СК

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Сергей Рымашевский давно занимается бизнесом и не связан с политикой.


Объявлен сбор средств на празднование Дня Воли в Минске

Экс-кандидат в президенты и сооснователь оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский сообщил Naviny.by, что в седьмом часу вечера 22 марта на допрос вызвали его родного брата.

Политик уточнил, что следователь Дмитрий Бутько опрашивает предпринимателя по убийству девушки в Бобруйске 20 лет назад. Он расценил это, как политическое преследование и давление на себя через своих близких и семью.

Рымашевский-старший является одним из организаторов концерта ко Дню Воли в минском Киевском сквере 24 марта.

Сюжет: #БНР101
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Тэги: БХД СК убийство девушки Киевский сквер Персона: Виталий Рымашевский Сергей Рымашевский

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