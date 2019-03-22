Родного брата оппозиционера Виталия Рымашевского вызвали в СК

Сергей Рымашевский давно занимается бизнесом и не связан с политикой.

Экс-кандидат в президенты и сооснователь оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский сообщил Naviny.by, что в седьмом часу вечера 22 марта на допрос вызвали его родного брата.

Политик уточнил, что следователь Дмитрий Бутько опрашивает предпринимателя по убийству девушки в Бобруйске 20 лет назад. Он расценил это, как политическое преследование и давление на себя через своих близких и семью.

Рымашевский-старший является одним из организаторов концерта ко Дню Воли в минском Киевском сквере 24 марта.