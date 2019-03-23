Беларусь окажется в области повышенного атмосферного давления

/ Общество
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В субботу, 23 марта, Беларусь кажется в области повышенного атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, белорусов жидает комфортная погода.

Фото pixabay.com

В Белгидромете сообщили, что будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер неустойчивый 2-7 м/с. Температура воздуха максимальная днем +6..+12°C, по юго-западу воздух прогреется до +15°C.

В столице осадков не прогнозируется. В течение дня столбик термометра покажет следующие значения:

  • утром -1..-3°C;
  • днем +9..+11°C;
  • вечером +6..+8°C.
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