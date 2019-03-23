Лукашенко рассказал о своих экспериментах

Во время поездки в Брестскую область Александр Лукашенко затронул некоторые вопросы сельского хозяйства.

Фото из архива пресс-службы президента

Он отметил, что климат в стране изменился, особенно на Брестчине и Гомельщине. «Уже до Минска такой климат, который когда-то был в районе Киева и ниже. Я деревенский человек, немало прожил, наблюдаю за изменениями», - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства напомнил, о договоренности с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном о содействии в развитии в Беларуси садоводства с использованием таджикского опыта и сортов. В том числе производства винограда, который в зимний период в Таджикистане выдерживает морозы и до минус 25 градусов.

По словам Лукашенко, уже по 10 гектаров высажены в Бресте и Гомеле: «Привезли на самолетах эту лозу, чтобы импортозамещением заниматься. Мы у себя его уже можем произвести. Это одно из направлений. Это мои эксперименты. Я не говорю про какие-то арбузы, про традиционные наши культуры – возделывание картофеля, причем самых современных сортов».

Президент считает, что в сельхозпроизводстве необходимо выходить на новый уровень и производить то, что может удивить людей.

Он убежден, что даже картофель и прочие традиционные для белорусов культуры «могут удивить, если они произведены по зеленой технологии».