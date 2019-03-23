В Беларуси начнут вещать российские телеканалы «SHOT TV», «БОКС ТВ ПЛЮС», «КВН ТВ» и «Малыш-ТВ»
Еще четыре зарубежные телепрограммы начнут вещание в Беларуси, сообщает агентство
Разрешения на распространение на территории Беларуси в течение трех лет выданы российским телепрограммам «SHOT TV», «БОКС ТВ ПЛЮС», «КВН ТВ» и «Малыш-ТВ». По данным Мининформа, эти программы имеют художественную, спортивную, развлекательную и детскую направленности.
Как ранее
Кроме того, Мининформ дал добро на трансляцию в Беларуси «UA», «KazakhTV» и «Хабар 24»