В Беларуси начнут вещать российские телеканалы «SHOT TV», «БОКС ТВ ПЛЮС», «КВН ТВ» и «Малыш-ТВ»

Еще четыре зарубежные телепрограммы начнут вещание в Беларуси, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Министерство информации.

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Разрешения на распространение на территории Беларуси в течение трех лет выданы российским телепрограммам «SHOT TV», «БОКС ТВ ПЛЮС», «КВН ТВ» и «Малыш-ТВ». По данным Мининформа, эти программы имеют художественную, спортивную, развлекательную и детскую направленности.

Как ранее сообщалось , украинский телеканал UATV, вещающий круглосуточно на украинском, русском и английском языках, с начала нынешнего года запустили около десяти белорусских операторов кабельных сетей. Заявки на вещание в Беларуси подали также украинские каналы Star Cinema, Star Family, 1+1 International и «Квартал».

Кроме того, Мининформ дал добро на трансляцию в Беларуси «UA», «KazakhTV» и «Хабар 24»