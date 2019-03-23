В Коложском парке Гродно началось празднование 101-й годовщины провозглашения БНР

В Коложском парке Гродно сегодня пройдут митинг и концерт по случаю 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики.

Как сообщает с места событий БелаПАН , по состоянию на 12.45 в парке около 500 человек — это люди разного возраста, но в основном молодежь, семьи с маленькими детьми. В парке — несколько десятков бело-красно-белых флагов, 500 флагов принесли для продажи организаторы.

Люди активно собираются, возле контрольно-пропускных пунктов стоит очередь, всех пропускают через металлоискатели.

Сцена для выступлений установлена на центральной аллее парка. Начался праздничный концерт. После вступительного слова известного шоумена и музыканта Александра Помидорова на сценe вышла группа Nizkiz -- лауреат музыкальной премии «Герои года».

Территория празднования огорожена турникетами, по периметру стоят сотрудники милиции. Милиция также патрулирует парк. Достаточно много людей в штатском.

Инцидентов пока не зафиксировано, настроение у собравшихся праздничное.

Организацией празднования в Гродно занимались местные активисты при поддержке единомышленников со всей Беларуси, культурной площадки «Арт Сядзіба» и Партии БНФ.

Отмечать День Воли в Гродно организаторы решили после того, как власти Минска отказали им в проведении митинга-концерта в трех местах — на стадионе «Динамо», на площади Свободы и возле Дворца спорта.

Фото: Сергей Балай / БелаПАН