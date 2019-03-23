В Коложском парке Гродно началось празднование 101-й годовщины провозглашения БНР
В Коложском парке Гродно сегодня пройдут митинг и концерт по случаю 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики.
Как сообщает с места событий
Люди активно собираются, возле контрольно-пропускных пунктов стоит очередь, всех пропускают через металлоискатели.
Сцена для выступлений установлена на центральной аллее парка. Начался праздничный концерт. После вступительного слова известного шоумена и музыканта Александра Помидорова на сценe вышла группа Nizkiz -- лауреат музыкальной премии «Герои года».
Территория празднования огорожена турникетами, по периметру стоят сотрудники милиции. Милиция также патрулирует парк. Достаточно много людей в штатском.
Инцидентов пока не зафиксировано, настроение у собравшихся праздничное.
Организацией празднования в Гродно занимались местные активисты при поддержке единомышленников со всей Беларуси, культурной площадки «Арт Сядзіба» и Партии БНФ.
Отмечать День Воли в Гродно организаторы решили после того, как власти Минска отказали им в проведении митинга-концерта в трех местах — на стадионе «Динамо», на площади Свободы и возле Дворца спорта.
Фото: Сергей Балай / БелаПАН