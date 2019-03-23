Художник Алесь Суров: мы — потомки великой истории

День Воли обязательно надо отмечать, считает гродненский художник Алесь Суров.

«Если мы хотим, чтобы состоялась наша страна, культура, нам обязательно нужно праздновать день рождения нового государства», — заявил он 23 марта, выступая на площадке в Коложском парке Гродно, где сегодня проходят митинг и концерт по случаю 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики.

«Мы все знаем, что мы потомки великой истории. Но так сложилась судьба, что она была уничтожена нашими соседями-недоброжелателями, — подчеркнул он. — За это время сложился другой состав — этнический, культурный. В 1918 году наши кумиры — интеллигенция — заявили о возникновении нового государства — Беларуси».

После речи Сурова состоялось выступление группы «Крама».

Люди продолжают прибывать к месту празднования. По подсчетам организаторов, их примерно 3-3,5 тыс.

Праздник проходит без инцидентов. Много людей стоят в очередях возле контрольно-пропускных пунктов, чтобы попасть на площадку, где проходит акция .