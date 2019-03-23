День Воли в Гродно: участники праздника почтили минутой молчания память Алеся Липая и других известных белорусов

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После выступления группы «Крама» на митинге-концерте в Коложском парке Гродно ведущий Александр Помидоров напомнил, что в прошлом году одним из главных спонсоров празднования 100-летия БНР был основатель информационной компании БелаПАН Алесь Липай, который умер 23 августа 2018 года.

Выступление Алеся Липая на Дне Воли-2018. Фото: БелаПАН

В прошлом году «мы также попрощались и с другими известными белорусами» — Михаилом Анемподистовым и Александром Куллинковичем, отметил ведущий. Он предложил собравшимся почтить память Алеся Липая, Михаила Анемподистова, Александра Куллинковича и «всех, кто не жалеет своей жизни для нашей страны», минутой молчания.

После минуты молчания Александр Помидоров начал петь гимн «Магутны Божа», который подхватили участники празднования.

Затем концерт продолжила группа «Дай Дарогу!». 

Сюжет: #БНР101
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Тэги: День Воли-2019 Персона: Александр Помидоров Алесь Липай Михаил Анемподистов Александр Куллинкович Город: Гродно

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