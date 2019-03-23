День Воли в Гродно: участники праздника почтили минутой молчания память Алеся Липая и других известных белорусов

После выступления группы «Крама» на митинге-концерте в Коложском парке Гродно ведущий Александр Помидоров напомнил, что в прошлом году одним из главных спонсоров празднования 100-летия БНР был основатель информационной компании БелаПАН Алесь Липай, который умер 23 августа 2018 года.

Выступление Алеся Липая на Дне Воли-2018. Фото: БелаПАН

В прошлом году «мы также попрощались и с другими известными белорусами» — Михаилом Анемподистовым и Александром Куллинковичем, отметил ведущий. Он предложил собравшимся почтить память Алеся Липая, Михаила Анемподистова, Александра Куллинковича и «всех, кто не жалеет своей жизни для нашей страны», минутой молчания.

После минуты молчания Александр Помидоров начал петь гимн «Магутны Божа», который подхватили участники празднования.

Затем концерт продолжила группа «Дай Дарогу!».