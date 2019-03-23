В Литве машинисту пришлось сиреной прогонять стадо зубров с железнодорожного полотна

Зубры, обитающие в Кедайняйском районе Литвы, не на шутку перепугали водителей. Стадо деловито прохаживалось вдоль магистральной дороги, после чего перешло и через железнодорожное полотно. Специалисты говорят, что миграция зубров — опасное для людей явление, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на rinkosaikste.lt.

Фото: DELFI

На нынешней неделе Литовская дирекция автомобильных дорог обратилась с предупреждением к водителям о появлении возле магистрали A8 Паневежис–Аристава–Ситкунай стада зубров, которые могут неожиданно выйти на дорогу.

Огромное стадо животных было замечено у железнодорожного полотна рядом с Шилайняйским вокзалом. Проезжавший на тепловозе машинист «Литовских железных дорог» Дарюс Бурокас вынужден был остановить тепловоз и включить сирену. Услышав пронзительный звук, зубры стали покидать полотно.

О том, что зубры представляют большую опасность, не раз говорили и специалисты, и фермеры. Фермеры рассказали, что около Ариставы пасется большое стадо зубров (около 100). Еще одно стадо поменьше (где-то 50 голов) находится немного поодаль, по другую сторону автострады. По словам фермеров, зубры не раз пересекали автостраду.