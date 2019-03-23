Заявитель праздника в Гродно: Дней Воли должно быть больше — пусть каждый день будет свободным

На площадке в Коложском парке Гродно, где завершились митинг и концерт по случаю 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики, выступили организаторы акции.

«Год назад мы надеялись, что установим в Гродно памятную доску, посвященную 100-летию БНР. Этого пока не произошло, — заявил представитель общественной организации «Говори правду» Дмитрий Бондарчук. — Но посмотрите, сколько собралось людей, у которых такая памятная доска в сердце. Она как будто щит защитит нас от внутренних споров».

«Да, мы разные, мы можем ходить в разные храмы, объединяемся в разные организации и партии, можем понимать друг друга по-разному, но если мы договорились, мы делаем дело вместе», — отметил он.

Как передает БелаПАН , Бондарчук поблагодарил всех, кто пришел на праздник, а также организаторов и тех, кто пожертвовал деньги на его проведение. Он подчеркнул, что «Дней Воли должно быть больше». «23-е, 24-е и 25-е марта — этого мало. Каждый день должен быть свободным», — сказал он.

Представитель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Сергей Веремеенко отметил что в прошлом году не смог участвовать в праздновании, так как его задержали. «Время идет, все меняется, изменяем это время мы. Если у нас будет единство, тогда у нас будет наш праздник, наш главный праздник, с которого и началась наша Беларусь», — заявил он.

С праздником собравшихся также поздравил представитель Объединенной гражданской партии Николай Соляник. «У нас иногда бывают разные интересы, взгляды, но нас объединяет одно — любовь к нашей родине, Республике Беларусь», — заявил он.

Представитель Партии БНФ Вадим Саранчуков сообщил что праздник организовывали более 70 человек со всей Беларуси, при этом на сцене сейчас стоят только гродненские заявители. «Они не спали последний год ради того, чтобы сегодня состоялся праздник», — добавил он. Саранчуков отметил, что последнюю неделю ему часто задавали вопрос, как он относится к тому, что празднование проходит в Гродно, а не в Минске. На это он ответил, что «День Воли надо отмечать в каждом городе, в каждой деревне, в каждом доме. Тем ближе будет день настоящей свободы»

Концерт завершила группа DZIECIUKI.

После концерта по случаю праздника состоится богослужение в Фарном костеле Гродно (начало в 17.30).

По разным оценкам, участие в праздновании в областном центре приняли от 3 до 5 тысяч человек.