Отбывавший домашний арест вор пропил браслет для дистанционного слежения
Арестованный за кражу житель подмосковного Зеленограда продал электронный браслет, надетый на него для дистанционного контроля, сообщает портал
По данным издания, 30-летний мужчина, ранее дважды судимый за кражи, с помощью отвертки сумел снять электронный браслет и продал его вместе с контрольным устройством приема сигнала. Вырученные полторы тысячи рублей он потратил на спиртное.
Техника была выдана ему и его брату под расписку сотрудниками правоохранительных органов Москвы. 13 февраля братья украли из магазина два комплекта спецодежды, микроволновку и тостер на общую сумму восемь тысяч рублей. Жуликам была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.