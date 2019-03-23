Отбывавший домашний арест вор пропил браслет для дистанционного слежения

Арестованный за кражу житель подмосковного Зеленограда продал электронный браслет, надетый на него для дистанционного контроля, сообщает портал bloknot.ru со ссылкой на «Московский комсомолец».

Фото: bloknot.ru

По данным издания, 30-летний мужчина, ранее дважды судимый за кражи, с помощью отвертки сумел снять электронный браслет и продал его вместе с контрольным устройством приема сигнала. Вырученные полторы тысячи рублей он потратил на спиртное.

Техника была выдана ему и его брату под расписку сотрудниками правоохранительных органов Москвы. 13 февраля братья украли из магазина два комплекта спецодежды, микроволновку и тостер на общую сумму восемь тысяч рублей. Жуликам была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.